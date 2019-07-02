Диапазон на текущую неделю – 65-68 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

"На министерской встрече ОПЕК стороны решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2020 г. на тех же условиях, что и ранее. При этом вопрос о метриках оценки эффективности соглашения остается открытым и будет обсуждаться сегодня на саммите ОПЕК+. Ранее основой был уровень 5-летней средней запасов нефти в странах ОЭСР. Нефть не реагирует бурным ростом, поскольку событие в целом ожидаемое, куда больший вопрос вызывает согласование метрик. Мы считаем, что как только будет ясность в этом вопросе, это придаст нефти больше импульса к росту. Диапазон на текущую неделю оставляем прежним – 65-68 долл./барр.", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.

.

Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК