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01 июля 2019 года 18:55
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций АФК "Система"
ITI Capital открыл торговую идею на покупку акций АФК "Система" с горизонтом инвестирования до сентября 2019 года, говорится в обзоре ITI Capital. Инвестиционная идея АФК "Система": дата открытия - 01.07.2019, цена открытия - 10,14 руб., целевой уровень - 12,4 руб., потенциал роста - 22%, стоп-лосс - 9,63 руб. "Мы считаем, что акции АФК "Система" - привлекательный объект для инвестиций ввиду устойчивого развития компании и высокой диверсификации проектов, - указывается в обзоре аналитиков ITI Capital. - Бумаги компании демонстрируют устойчивый рост в нашем портфеле "Выбор" (+11,3% за 63 дня). Финансовые показатели холдинга демонстрируют позитивную динамику. Выручка АФК "Система" по МСФО за 1К19 выросла до 185,5 млрд руб. (+10,4% г/г), скорректированная OIBDA увеличилась до 62 млрд руб. (+4,5% г/г) благодаря росту показателя у МТС, Детского мира, Segezha Group, Агрохолдинга Степь и Медси. Скорректированная чистая прибыль составила 15,7 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль АФК "Система" в доле АФК увеличилась до 16,6 млрд руб. по сравнению с убытком в размере 1,2 млрд руб. в 1К18. На наш взгляд, корпорация торгуется с существенным дисконтом к рыночной стоимости своих публичных активов (долям в МТС, Детском мире и Эталоне) из-за высокой долговой нагрузки. Система намерена снизить долговую нагрузку: финансовые обязательства компании на конец 2019 г. составят 194,8 млрд руб., а в сентябре компания рассмотрит возможность возврата к прежней дивидендной политике (дивидендная доходность составит не менее 6% и не менее 1,19 руб./акция)". Ozon (доля АФК "Система": 38,2%) и Segezha Group (100% "дочка" АФК "Система") имеют значительный потенциал роста, отмечается также в обзоре ITI Capital. Ozon и X5 Retail Group в июне заключили соглашение, в рамках которого интернет-магазин дополнительно откроет 2 тыс. постаматов до конца 2020 г. в сети "Пятёрочка". Партнёрство с Х5 ОМНИ позволит интернет-площадке в ближайшие полтора года открыть порядка 6 тыс.точек выдачи. "Мы ожидаем сильную финансовую отчетность по МСФО за 2К19, которая будет опубликована в августе 2019 г. В то же время менеджмент компании может огласить название актива, который холдинг планирует вывести на IPO в 2020 г., что также станет значительным триггером роста для бумаг Системы", - заключают эксперты ITI Capital.
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Компании упоминаемые в новости: Система АФК
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