Ожидаем дальнейшего роста нефти в диапазон $64,5-68,5/барр. - Сбербанк Управление Активами

"Нефтяные котировки Brent завершили неделю ростом, прибавив 2,1%. Важной новостью стала договоренность России и Саудовской Аравии о поддержке пролонгации соглашения ОПЕК+ не на шесть, а на девять месяцев. Теперь эта договоренность должна быть окончательно утверждена в ходе совещания стран участников ОПЕК+ в Вене (1-2 июля). По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране упали за неделю на 12,78 млн барр. при ожиданиях их сокращения только на 2,87 млн барр. Оценка API зафиксировала снижение запасов на 7,55 млн барр. Нефть подорожала, и мы ожидаем дальнейшего роста в диапазон $64,5-68,5/барр.", - отмечает руководитель отдела управления акциями Сбербанк Управление Активами Евгений Линчик.