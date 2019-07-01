Ждем новой волны роста на рынках - БКС Глобал Маркетс

"Ждем новой волны роста на рынках. Неделей ранее скоординированные сигналы центробанков о готовности смягчить монетарную политику поддержали рыночных оптимистов. На прошедшей неделе эффект стал исчезать, но появившаяся в субботу новость о возобновлении торговых переговоров США-КНР даст новый импульс росту на рынках. Хотя вполне вероятно, что и на этот раз ралли окажется непродолжительным: или политики снова разочаруют инвесторов, или слабеющая макроэкономика заставит обратить внимание на реалии. Но пока центробанки могут взять паузу: в срочном снижении ставок необходимости (пока) нет", - указывают эксперты БКС Глобал Маркетс.

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