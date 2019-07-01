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01 июля 2019 года 16:45
Рынок празднует отступление Трампа - Saxo Bank
"Результаты саммита G20 в Осаке оказались такими, каких и ожидало большинство наблюдателей: после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина было объявлено о новом раунде переговоров по торговле и об отсрочке ввода новых пошлин - вероятно, на период этих переговоров, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Но прибавке оптимизма в начале недели рынки, видимо, обязаны заявлению Трампа о разрешении американским компаниям вести некоторые дела с Huawei. Подробности пока не совсем ясны, но этот маневр, вместе с импровизированной встречей Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, представляет собой довольно громкий сигнал, что Трамп готов снизить градус противостояния при риске реального ущерба экономике (и особенно рынкам). Сторонники жесткой внешней политики в Конгрессе, как и часть кандидатов в президенты от Демократической партии, раскритиковали маневр. Кроме того, Трамп не в пример самому себе расхвалил экономическую политику Китая, от ослабления валюты до стимулирования экономики; он явно считает, что ФРС сдерживает развитие экономики США и его собственные планы. Такое существенное отступление со стороны Трампа дает ощущение, что он лает гораздо сильнее, чем кусает, и теперь рынки должны на всех фронтах стать куда увереннее: ФРС и другие центробанки будут делать всё для поддержания мягких условий, а Трамп тоже не станет стоять на пути". Однако,по мнению эксперта Saxo Bank, вряд ли это даст более чем краткий всплеск активности, если в первых данных нового квартала опять будут видны темные предвестия для мировой экономики. Уже сегодня - день публикации индексов деловой активности (PMI) в промышленном секторе разных стран. Официальные PMI Китая, вышедшие в выходные, оказались невеселыми: значение индекса для промышленности осталось на майском уровне 49,4, а для непромышленного сектора уменьшилось на одну десятую до 54,2. За версией PMI от частной компании Caixin следят не менее внимательно, а вышедшее этой ночью июньское значение индекса для промышленности оказалось на уровне всего 49,4 по сравнению с 50,2 в мае. В Японии аналогичный индекс снизился до 49,3. Данные обзора Tankan тоже оказались весьма слабыми, и прогнозная часть по всем категориям показала снижение. "На этой неделе первыми - сегодня - выйдут данные по индексу делового оптимизма в производстве США за июнь. Ожидаемое значение 51, и если реальное окажется существенно ниже 50, то это уже может повлиять на рисковые настроения. Больший вес имеют выходящие в среду данные индекса делового оптимизма в непроизводственной сфере, а также данные о занятости в США, ожидаемые в пятницу", - заключает Джон Харди.
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