Акции технологических компаний могут вновь стать лидерами рынка - Julius Baer

"Перемирие в торговой войне повышает привлекательность акций технологических компаний с точки зрения соотношения риска и доходности. Принимая во внимание текущие оценки бумаг и высокий рост прибылей по сравнению с другими участниками рынка, а также улучшение прогнозов по ним, мы повышаем оценку по технологическому сектору до "выше рынка". Бумаги IT-компаний могли оказаться под непропорционально сильным давлением в случае обострения торгового конфликта США и Китая. После деэскалации, которая произошла на саммите G20 в Осаке, сектор избавился, по крайней мере, на время, от своего главного негативного риска. На этом фоне мы отмечаем потенциал роста глобальных бумаг сектора информационных технологий в ближайшие недели и месяцы. Мы по-прежнему отдаем предпочтение акциям производителей программного обеспечения, но видим улучшение перспектив более зависимых от фазы делового цикла производителей IT-оборудования. Оценки акций сектора в целом все еще находятся ниже долгосрочных средних уровней, в том числе по отношению к остальному рынку. Мы ожидаем рост прибылей IT-компаний выше остальных участников рынка на уровне около 15%, а также дальнейшего повышения прогнозов по сектору, начавшегося в I квартале этого года. Мы считаем, что акции роста обычно показывают очень хорошую динамику на поздних стадиях "бычьего" рынка и их оценки обычно поднимаются до высоких уровней", - комментирует руководитель отдела анализа фондовых рынков, Julius Baer Патрик Ланг.