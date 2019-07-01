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01 июля 2019 года 14:37
На текущей неделе давление на доллар на глобальных площадках может возобновиться - ИК "Велес Капитал"
В начале недели на валютных площадках развивающихся рынков складывалась неоднозначная ситуация, констатирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Позитив после относительно благоприятных итогов переговоров по торговому вопросу между лидерами США и Китая постепенно сходит на нет, кроме того аппетит инвесторов подпортил слабый индекс деловой активности в производственном секторе Китая (PMI). В результате к середине дня в понедельник валюты EM демонстрировали разнонаправленную динамику. В частности, южноафриканский рэнд и индийская рупия снижались к доллару, однако турецкая лира показывала уверенное укрепление (+1,5%). В подобных условиях рубль торговался вблизи нулевой отметки к американской валюте, однако заметно укреплялся к евро (+0,5%) в связи с ослаблением единой европейской валюты на форекс. Необходимо добавить, что несмотря на в целом благоприятную ситуацию для развивающихся рынков после встречи лидеров США и Китая, часть валют оказалась под давлением доллара из-за его существенного укрепления в парах с защитными японской иеной (+0,4%) и швейцарским франком (+0,7%), потерявшими позиции на ослаблении геополитической напряженности. Впрочем, для рубля рост доллара на форекс нивелировался взлетом нефтяных котировок на возросших практически до 100% ожиданиях продления сделки ОПЕК. "Текущая неделя будет не самой богатой на важные статистические данные с внешних рынков, кроме того, в четверг на рынках в США выходной, а в пятницу американские биржи будут работать по укороченному графику. Тем не менее, в среду ожидается достаточно важный блок статистики в США (в том числе, данные по рынку труда от ADP за июнь, объем промышленных заказов в мае и индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM за июнь). В свою очередь, в пятницу рынок получит важные данные по рынку труда в США. Необходимо отметить, что выход положительной макростатистики сразу после достижения перемирия в торговом конфликте США и Китая мог бы несколько снизить ожидания инвесторов по смягчению процентной политики в США. Однако весьма возможным представляется также сценарий, при котором большинство статистических данных на текущей неделе окажется слабее ожиданий, что таким образом поддержит вероятность скорого снижения ставки ФРС, даже несмотря на определенный прогресс в торговых отношениях. Мы полагаем, что на текущей неделе давление на доллар на глобальных площадках может возобновиться, что позволит рублю удерживать рубеж в 63, даже несмотря на окончание налогового периода", - заключает Юрий Кравченко.
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