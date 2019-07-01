Итоги саммита G20 окажут лишь краткосрочное позитивное влияние на рынок - Альфа-банк

"На текущий момент азиатские индексы акций растут в среднем на 2%, отыгрывая итоги саммита G20, который завершился в Осаке в минувшие выходные. Решение Дональда Трампа пойти на смягчение станционного режима против китайской компании Huawei было воспринято инвесторами позитивно. В целом итоги саммита G20 сходятся с теми договоренностями, которые были достигнуты еще в декабре на аналогичной встрече, когда представители Китая и США договорились не вводить ввозные пошлины некоторое время и активизировать торговые переговоры. На наш взгляд, итоги саммита окажут лишь краткосрочное позитивное влияние на рынок, так как качественного изменения в переговорных позициях у двух стран не произошло, и торговое противостояние продолжает негативно влиять на реальную экономику. Это подтверждается опубликованной в выходные макростатистикой в Китае. Согласно официальным данным, индекс деловой активности в производственной сфере в июне снизился больше ожиданий рынка, продолжая оставаться ниже значимого уровня в 50 пунктов", - отмечают аналитики Альфа-банка.