Реальный масштаб рисков в мировой экономике после G20 не уменьшился - БКС

"Рубль начинает июль умеренным укреплением до уровней 63 - итоги встречи "большой двадцатки" позволили сохраниться хрупкому оптимизму на рынках, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Тем не менее, перспектива ближайших двух месяцев остается туманной. В целом итог G20 полностью совпал с диапазоном наших ожиданий. В наиболее важной для рынков плоскости торговых переговоров между США и Китаем сторонам ожидаемо не удалось прийти к какому-либо реальному соглашению, однако договоренности о "перемирии" все же сформировались. В результате США пообещали не вводить наиболее крупные пошлины на китайские товары, а также продолжить рассмотрение ситуации взаимодействия американских компаний с китайской Huawei".

По мнению эксперта БКС, для рынков такого рода "перемирие" на сегодняшний день вряд ли является разочарованием и, скорее всего, станет фактором поддержки динамики роста большинства групп рисковых активов. Тем не менее саммит G20, на взгляд Антона Покатовича, наглядно продемонстрировал текущую неспособность крупнейших мировых держав к выработке реальных решений по нейтрализации рисков для роста мировой экономики. В итоговой декларации саммита отсутствуют какие-либо осуждения политики протекционизма, которая неоднократно ставилась в один ряд с наиболее негативными факторами, оказывающими давлением на мировой рост (например, данные оценки предоставлял МВФ). Таким образом, реальный масштаб рисков в мировой экономике после встречи "большой двадцатки" не уменьшился, что, по мнению аналитика "БКС Премьер", также позволяет нам оценивать текущую рыночную конъюнктуру умеренного роста как временную.

"Если предположить, что взаимная эскалация напряжённости между США и Китаем в ближайшие 6 месяцев останется условно неизменной, то для мировой экономики и фундамента рыночного роста ситуация продолжит ухудшаться, - полагает Антон Покатович. - На сегодняшний день ближайшей точкой, в которой рыночные настроения могут существенно ухудшиться, на наш взгляд, является июльское заседание ФРС. Рынки в настоящий момент очень сильно "заложены" на то, что регулятор пойдет на снижение ставки 31 июля. Однако на фоне того, что Штаты и Поднебесная вернулись в переговорное русло, у американского регулятора может появиться больше времени на раздумья. Тем не менее, сохранение ставки неизменной может быть воспринято участниками рынка как неготовность Федрезерва к смягчению своей политики в целом до конца этого года, что также может транслироваться в снижение аппетитов к покупке риска и перехода инвесторов в выжидательную позицию. В данном случае мы продолжаем полагать, что ожидания рынков по возвращению монетарных стимулов являются одним из наиболее существенных факторов поддержки текущего рыночного оптимизма. И если участники рынка разочаруются в данных надеждах, то возвращение к переоценке глобальных рисков и росту страхов видится вполне вероятным".

Однако, если говорить о краткосрочной перспективе для отечественных рынков и рубля в частности, то ситуация, на взгляд Антона Покатовича, остается достаточно позитивной. По итогам G20 рынки получают набор вербальных интервенций о продлении ОПЕК+, примечательным является тот факт, что срок продления рассматривается в диапазоне 6-9 месяцев (до конца 2019-1кв2020 года).

"В настоящий момент мы не исключаем продления на 9 месяцев - по всей видимости экспортеры продолжат использовать сделку как наиболее мощный инструмент поддержания стабильности и контроля нефтяного рынка. В этой связи также прогнозируем продолжение восходящего тренда в динамике нефтяных цен - видим потенциал для достижения отметок в 70$. Для рубля ситуация в ближайшую неделю, вероятно, также будет складываться неплохо. В текущей конъюнктуре рыночных настроений спрос на рублевые активы, главным образом на суеверный долг, скорее всего, будет сохраняться высоким. Также в рубле, по нашим оценкам, будет наблюдаться фундаментальная поддержка со стороны укрепления цен нефтяного рынка. Более того, из итогов встречи глав РФ и США на полях G20, на наш взгляд, формируются предпосылки для сохранения санкционного фона по РФ без значительных ухудшений в ближайшей перспективе. В результате ожидаем движения курса рубля в диапазоне 62,5-64,1 до конца этой недели", - резюмирует специалист "БКС Премьер".