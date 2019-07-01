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01 июля 2019 года 13:20
В условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках - "Нордеа Банк"
"Российская валюта уверенно начинает новую неделю на благоприятном внешнем фоне после встречи лидеров США и КНР на полях саммита Большой двадцатки. Отсутствие эскалации торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира, как мы отмечали ранее, является одним из ключевых условий для сохранения текущих комфортных уровней российской валюты в среднесрочной перспективе. Вторым фактором для устойчивого закрепления рубля в районе отметки 63 в паре с долларом США является продление сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, которая позволит нефтяным котировкам сохранять комфортные уровни выше $60/bbl. Накануне министры энергетики РФ и Саудовской Аравии А. Новак и Аль-Фалих заявили, что текущая сделка ОПЕК+ будет продлена на 6 или 9 месяцев. Эти заявления оказывают поддержку ценам на нефть. В пятницу Минфин РФ опубликовал план заимствований на 3 квартал текущего года. Министерство планирует разместить 300 млрд. руб. на аукционах ОФЗ, что вдвое ниже, чем перевыполненный во втором квартале план заимствований в 600 млрд руб. Ранее мы отмечали, что в условиях более низкого объема заимствований со стороны Минфина динамику рубля будет определять внешняя конъюнктура на глобальных площадках, а не спрос со стороны нерезидентов на российские активы, как это было в последние месяцы", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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01 июля 2019 года 17:57
Нефть марки Brent останется на неделе близкой к уровню $65 за баррель, при этом риск повышения цены сохранится - Альфа-банк
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.01 июля 2019 года 17:18
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.01 июля 2019 года 16:45
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.01 июля 2019 года 16:21
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.01 июля 2019 года 15:38
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.01 июля 2019 года 14:57
"Рубль начинает июль умеренным укреплением до уровней 63 - итоги встречи "большой двадцатки" позволили сохраниться хрупкому оптимизму на рынках, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - Тем не менее, перспектива ближайших двух месяцев остается туманной. В целом итог G20... читать дальше
.01 июля 2019 года 12:21
Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз роста мировой экономики, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в минувшие выходные договорились возобновить торговые переговоры. Как сообщается в обзоре инвестбанка, торгового перемирия недостаточно, чтобы... читать дальше
.01 июля 2019 года 11:53
"Нефтяные котировки на старте недели получают поддержку от сообщений о вероятном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В прошедшие выходные дни министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, а также президент РФ В. Путин сообщили, что страны готовы продлить действующую сделку по снижению... читать дальше
.01 июля 2019 года 11:22
Аналитики FxPro отмечают, что на рынках сохраняется настороженное настроение: инвесторы не уверены, что субботний диалог на полях G20 сможет стабилизировать ситуацию и снять нарастающую напряженность вокруг вопроса торговых войн. А вот неопределенность со стороны ФРС, в данном случае,... читать дальше
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