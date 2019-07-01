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01 июля 2019 года 12:21
Morgan Stanley снизил прогноз роста мировой экономики, несмотря на торговое перемирие
Аналитики Morgan Stanley ухудшили прогноз роста мировой экономики, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в минувшие выходные договорились возобновить торговые переговоры. Как сообщается в обзоре инвестбанка, торгового перемирия недостаточно, чтобы устранить неопределенность вокруг торговой политики, которая отразится на перспективах экономического роста, независимо от возможного смягчения денежно-кредитной политики мировых центробанков, включая Федеральную резервную систему США. Прогнозы экономического роста как на 2019, так и на 2020 год понижены на 20 базисных пунктов - до 3% и 3,2% соответственно. Экономисты ожидают, что мировой рост замедлится до шестилетнего минимума в 2,9% к концу года с 3,2% в первом квартале 2019 года. Хотя инвесторы приветствовали договоренность США и Китая отложить введение новых пошлин и возобновить двусторонние переговоры, Morgan Stanley указывает на отсутствие ясности в отношении ключевых вопросов. Любая эскалация торговой войны, если она сохранится, повергнет мировую экономику в рецессию, отмечают аналитики. "Мы прогнозируем, что рост мировой экономики еще больше замедлится, и любая продолжительная эскалация увеличивает риски рецессии", - говорится в обзоре.
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