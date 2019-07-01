В понедельник рубль продолжит торговаться около 63.00-63.50/USD - РФПИ

"Пятничные торги основные ЕМ валюты провели разнонаправленной динамикой в пределах от -0.8% до 0.6%. Рубль на этом фоне выглядел чуть хуже остальных, потеряв около 0.2% и закрыв день около 63.20/USD. Тем не менее, в течение дня были попытки укрепиться выше 62.90/USD, однако из-за неопределенности в преддверии саммита G-20 дальше играть в эту сторону многие не захотели, да и к вечеру присутствие локальных компаний на рынке обычно снижается, оставляя рынок во власти иностранцев. Начало новой недели должно сложиться для рубля, по нашему мнению, умеренно-позитивно, учитывая глобальный оптимизм и рост цен на нефть на ожиданиях решения ОПЕК+. С другой стороны, возобновившийся рост USD к основным мировым валютам вкупе с окончанием налогового периода и завершением квартала/полугодия способны оставить российскую валюту без части поддержки. В таких условиях рубль продолжит торговаться около 63.00-63.50/USD с повышенным фокусом на внешний фон. В ближайшее время значимость дивидендного фактора будет постепенно повышаться, поэтому основные игроки будут более аккуратны при позиционировании в рубле", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.