Нефть растет после комментариев представителей ОПЕК+ - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки на старте недели получают поддержку от сообщений о вероятном продлении сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. В прошедшие выходные дни министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, а также президент РФ В. Путин сообщили, что страны готовы продлить действующую сделку по снижению добычи сырья на 6 или 9 месяцев, сохранив неизменными текущие квоты по добыче нефти. Ранее мы неоднократно отмечали, что в условиях замедления мировой экономики и неопределенности торговых отношений между США и КНР продление сделки ОПЕК+ как минимум до конца 2019 года является наиболее вероятным сценарием. Поддержку нефтяным ценам также оказывают позитивные настроения на глобальных площадках на фоне отсутствия эскалации торговой войны между США и Китаем после саммита G20. Напомним, что сегодня состоится министерское заседание ОПЕК, а завтра пройдет встреча между представителями стран ОПЕК+, на которой и будет объявлено решение по дальнейшей судьбе действующей сделкиl", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".