В пятницу российский фондовый рынок снизился, несмотря на позитивный внешний фон - Промсвязьбанк

"В пятницу российский фондовый рынок снизился, несмотря на позитивный внешний фон. Так, поддержку нашим акциям могла ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 66,5 доллара за баррель. Также позитивные настроения несла динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,9%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,1% и 0,2%. Несмотря на это к 18:00 мск индекс МосБиржи снизился на 0,5%, отступив в район 2767 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги НЛМК и ФосАгро, которые потеряли 6% и 2,4% соответственно. Лучше рынка торговались Система и Ростелеком, прибавившие 1,9% и 1,1%. В преддверии переговоров между лидерами США и Китая на полях саммита G-20, рынки консолидируются, ожидая итогов встречи, которые в начале следующей недели станут определяющими для динамики широкого спектра активов. Так, в случае позитивных сигналов, покупки могут возобладать, что приведет к возобновлению роста нашего рынка и может позволить индексу МосБиржи в краткосрочной перспективе подняться в район 2900 пунктов. В случае же если по итогам встречи игроки не услышат заявлений о сближение позиций в торговых переговорах, коррекционные настроения возобладают в широком спектре активов", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК