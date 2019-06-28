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28 июня 2019 года 18:10
Дальнейшее монетарное стимулирование в Китае окажет давление на юань - Julius Baer
"Поскольку темпы роста китайской экономики остаются неустойчивыми, мы ожидаем, что правительство страны в ближайшие месяцы усилит меры монетарного стимулирования. Продолжение такой политики окажет давление на юань, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - В связи с этим мы корректируем прогноз по паре USD/CNY до 7,0 на ближайшие 3 месяца и до 7,1 на 12 месяцев, и сохраняем нейтральную позицию по валюте. Рост китайской экономики не отличается устойчивостью, и, поскольку торговая напряженность достигла новых высот за последние несколько месяцев, мы ожидаем, что китайские власти усилят политику монетарного стимулирования. Дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики увеличит количество ликвидности в экономике и окажет давление на юань. По отношению к общей денежной массе валютные резервы страны сократились с 20% в 2014 году до текущих 11%. Мы не ожидаем, что Народный банк Китая (центробанк страны) захочет использовать большую часть оставшихся валютных резервов, чтобы защитить юань от обесценивания по отношению к доллару США выше 7,0. В нескольких случаях за последние недели представители Народного банка Китая преуменьшали важность этой психологически важной отметки. Мы полагаем, что они готовят рынки к постепенному ослаблению юаня выше 7,0 в паре с американской валютой. Это ослабление будет проходить под чутким контролем регулятора, чтобы не навредить деловой уверенности и не допустить роста оттока капитала".
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28 июня 2019 года 17:40
Долговой рынок Европы находится под влиянием количественного смягчения, политических новостей и слабой инфляции - Julius Baer
"Долговой рынок Европы всколыхнула неопределенность по поводу вопроса снижения процентных ставок, программы количественного смягчения и политических новостей, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Данные по инфляции в Германии и Испании,... читать дальше
.28 июня 2019 года 17:16
"Американская экономика с начала 2018 года показывала опережающие темпы роста в сравнении с другими развитыми экономиками, что оказывало поддержку американской валюте. Однако, в последние недели это преимущество сошло на нет. На фоне того, что ФРС США готовится к снижению ставок в ближайшие... читать дальше
.28 июня 2019 года 16:00
"Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. - Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил... читать дальше
.28 июня 2019 года 12:18
"Надо сказать, что соотношение индекс РТС/нефть на протяжении своей 23-летней истории большую часть времени проводит в диапазоне от 10 до 22, - констатирует управляющий фондом QBF "Равновесие" Сергей Григорян. - То есть, на большинстве циклических минимумов индекс оценивали в 10 бочек нефти... читать дальше
.28 июня 2019 года 11:57
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных отметках выше $66/bbl. Поддержку ценам на нефть в середине недели оказала статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 12 mb, что стало самым сильным снижением запасов с середины... читать дальше
.28 июня 2019 года 09:50
Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг в ожидании саммита G20. Рынки акций АТР снижаются в пятницу, инвесторы следят за саммитом G20. Нефть слабо дешевеет утром в пятницу, WTI завершает месяц рекордным ростом с января. читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
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