Долговой рынок Европы находится под влиянием количественного смягчения, политических новостей и слабой инфляции - Julius Baer

"Долговой рынок Европы всколыхнула неопределенность по поводу вопроса снижения процентных ставок, программы количественного смягчения и политических новостей, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Данные по инфляции в Германии и Испании, опубликованные в четверг, не оказали особого воздействия на доходность по облигациям, в то время как слабые данные по инфляции в еврозоне в целом, вышедшие в пятницу, могут поддержать дальнейшее монетарное стимулирование. Долговой рынок Европы находится всецело в руках Европейского центрального банка (ЕЦБ), в то время как политические новости усиливают волатильность на рынке. Предварительные данные по инфляции в Германии и Испании за июнь не изменили ожиданий инвесторов по поводу политики ЕЦБ, и поэтому не оказали существенного эффекта на доходность по европейским долговым бумагам. Результаты июльской встречи управляющего совета регулятора остаются непредсказуемыми, поскольку рынок усматривает практически равные шансы того, что процентные ставки будут снижены или останутся без изменений. В то время как многие экономисты ожидают снижение стоимости заимствования в сентябре, консенсус-прогноз не содержит ожидания перезапуска программы покупки активов, если судить по опросу, проведенному Bloomberg. Тем не менее, открытое обсуждение возможности запуска еще одной такой программы, инициированное президентом ЕЦБ Марио Драги, поддерживает слухи и является позитивным фактором для держателей облигаций. Мы сохраняем позицию "выше рынка" по долговым обязательствам низкого инвестиционного уровня в евро и считаем, что в настоящее время инвесторы не получают достаточной компенсации за риски увеличения дюрации".