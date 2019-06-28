Факторы поддержки доллара США теряют вес - Julius Baer

"Американская экономика с начала 2018 года показывала опережающие темпы роста в сравнении с другими развитыми экономиками, что оказывало поддержку американской валюте. Однако, в последние недели это преимущество сошло на нет. На фоне того, что ФРС США готовится к снижению ставок в ближайшие месяцы, а доходность по американским облигациям упала сильнее, чем у их аналогов в Европе и Японии, поддержка доллара США со стороны процентных ставок также снижается. При этом важный для инвесторов фактор защитных характеристик американской валюты сохраняется. Тем не менее, ослабление фундаментальных показателей затрудняет укрепление доллара США по отношению даже к слабым валютам, таким как евро и иена, и создает возможность для дальнейшего укрепления канадского доллара", - отмечает главный валютный стратег Julius Baer Дэвид Коль.