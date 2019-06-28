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28 июня 2019 года 16:16
Оснований для выхода из российских бумаг нет - "Открытие Брокер"
"Рубль торговался весьма уверенно на фоне продолжающегося роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4196 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,72%, недельная снизилась до 7,75%, а месячная осталась на уровне 7,87%. G20 пока не балует позитивными новостями, но почти любой вариант может оказаться относительно выгодным для рубля. Продолжение торговой войны США и КНР приведёт к замедлению роста крупнейших экономик, которое будут купировать через снижение ставок, что повысит привлекательность рубля. Если же соглашение будет заключено, то мировая экономика сможет избежать жёсткого сценария и обеспечить российский экспорт высоким спросом. В мае нерезиденты активно наращивали долю в российских ОФЗ, что может быть связано с ожидаемым и состоявшимся решением по смягчению денежной политики, но и фактор высокой доходности рубля для долгосрочных инвестиций также нельзя отрицать. По сути ситуация эта не меняется, и непосредственных оснований для выхода из российских бумаг нет. Поэтому мы наблюдаем относительную стабильность рубля в последние месяцы. К 15:20 мск пара USD/RUB - 62,925 (-0,23%), EUR/RUB - 71,59 (-0,15%)", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.
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28 июня 2019 года 18:10
"Поскольку темпы роста китайской экономики остаются неустойчивыми, мы ожидаем, что правительство страны в ближайшие месяцы усилит меры монетарного стимулирования. Продолжение такой политики окажет давление на юань, - отмечает экономист Julius Baer Софи Альтерматт. - В связи с этим мы... читать дальше
.28 июня 2019 года 17:40
Долговой рынок Европы находится под влиянием количественного смягчения, политических новостей и слабой инфляции - Julius Baer
"Долговой рынок Европы всколыхнула неопределенность по поводу вопроса снижения процентных ставок, программы количественного смягчения и политических новостей, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Дарио Месси. - Данные по инфляции в Германии и Испании,... читать дальше
.28 июня 2019 года 17:16
"Американская экономика с начала 2018 года показывала опережающие темпы роста в сравнении с другими развитыми экономиками, что оказывало поддержку американской валюте. Однако, в последние недели это преимущество сошло на нет. На фоне того, что ФРС США готовится к снижению ставок в ближайшие... читать дальше
.28 июня 2019 года 16:00
"Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. - Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил... читать дальше
.28 июня 2019 года 12:18
"Надо сказать, что соотношение индекс РТС/нефть на протяжении своей 23-летней истории большую часть времени проводит в диапазоне от 10 до 22, - констатирует управляющий фондом QBF "Равновесие" Сергей Григорян. - То есть, на большинстве циклических минимумов индекс оценивали в 10 бочек нефти... читать дальше
.28 июня 2019 года 11:57
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных отметках выше $66/bbl. Поддержку ценам на нефть в середине недели оказала статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 12 mb, что стало самым сильным снижением запасов с середины... читать дальше
.28 июня 2019 года 09:50
Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг в ожидании саммита G20. Рынки акций АТР снижаются в пятницу, инвесторы следят за саммитом G20. Нефть слабо дешевеет утром в пятницу, WTI завершает месяц рекордным ростом с января. читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
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