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28 июня 2019 года 15:33

БКС поднял рейтинг ADR ЛУКОЙЛа до "покупать" после переоценки сектора

"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

По итогам переоценки для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) - с "продавать" до "держать".

Для остальных бумаг рекомендации остались без изменений.

Рекомендация "покупать" по-прежнему дается для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была подтверждена рекомендация "держать".

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" оставили рекомендацию "продавать".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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