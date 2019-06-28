БКС поднял рейтинг ADR ЛУКОЙЛа до "покупать" после переоценки сектора

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"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой.

По итогам переоценки для ADR "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать", а для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) - с "продавать" до "держать".

Для остальных бумаг рекомендации остались без изменений.

Рекомендация "покупать" по-прежнему дается для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN).

Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "Татнефти" (MOEX: TATN) была подтверждена рекомендация "держать".

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" оставили рекомендацию "продавать".

"Brent подешевела на 20% с максимума текущего года из-за опасений вокруг торговых войн и рисков замедления роста спроса. Однако фундаментально рынок остается сильным: с ноября 2018 года объем предложения сократился на 3 млн баррелей в сутки из-за санкций против Ирана и Венесуэлы, а также благодаря сделке ОПЕК+, а единственная точка роста - сланцевая добыча в США - показала рост всего на 0,4 млн баррелей. Мы прогнозируем сезонное повышение спроса на нефть в третьем квартале 2019 года, что должно привести к росту цен", - говорится в обзоре.

По прогнозам аналитиков инвестбанка, к концу года стоимость нефти марки Brent составит $75 за баррель.

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром - 7,50 (текущая цена - 7,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Роснефть - 9,50 (текущая цена - 6,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 110,0 (текущая цена - 85,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 220,00 (текущая цена - 211,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть - 45,00 (текущая цена - 32,3), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 4,50 (текущая цена - 4,1), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть - 85,00 (текущая цена - 73,5), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Транснефть (для "префов"; цены в рублях) - 195000,00 (текущая цена - 165700,0), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для "префов"; цены в рублях) - 42,0 (текущая цена - 42,00), рекомендация - продавать;