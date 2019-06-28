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28 июня 2019 года 16:00
Аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП Великобритании во II квартале - ИК QBF
"Согласно окончательным данным Национальной статистической службы Великобритании, темпы роста ВВП Соединенного Королевства в I квартале 2019 года составили 1,8% г/г против 1,5% г/г кварталом ранее, отмечает аналитик ИК QBF Александр Алексеевский. - Наибольший вклад в увеличение ВВП обеспечил сектор услуг, который за январь-март текущего года расширился на 0,4% к/к на фоне сильных показателей в оптовой и розничной торговле, а также высоких продаж транспортных средств. Тем не менее, после роста объема розничных продаж на 5,2% г/г в апреле, в мае наблюдалось расширение только на 2,3% г/г, что окажет негативный эффект на темпы экономического роста Великобритании во II квартале 2019 года. Кроме того, неопределенность относительно Brexit увеличилась после ухода Терезы Мэй с поста премьер-министра - и вероятно, это могло привести к снижению экономической активности как среди населения, так и компаний в мае-июне текущего года, и в дальнейшем будет оказывать давление на экономику Соединенного Королевства". В целом, аналитики ожидают замедления темпов роста ВВП Великобритании во II квартале. В частности, Банк Англии прогнозирует нулевые темпы роста британской экономики в апреле-июне текущего года в квартальном выражении, поскольку поддержку темпам роста ВВП в I квартале 2019 года также оказало накопление запасов компаниями в преддверии возможного Brexit без сделки, и в связи с отсрочкой данной процедуры до 31 октября текущего года показатель, вероятно, снизится.
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