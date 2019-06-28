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28 июня 2019 года 15:17
Рынки посылают противоречивые сигналы относительно надежд на деэскалацию торгового противостояния США и Китая - Saxo Bank
"Любители теории игр на все лады разбирают риски, связанные с начавшимся саммитом G20, при этом внимание сосредоточено не столько на самом саммите, сколько на субботней встрече китайского лидера Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди. - Рынки посылают противоречивые сигналы относительно надежд на деэскалацию торгового противостояния в результате этой встречи. В облигациях просматривается поиск "безопасной гавани", а в акциях и в кредитных спредах наблюдается изрядное благодушие и ожидание хорошего исхода. Перед самой встречей китайская сторона объявила обязательные предварительные условия для торгового соглашения, в том числе отказ США от всех существующих пошлин и (что может быть труднее) снятие запрета на сотрудничество с китайской компанией Huawei. Ни та, ни другая сторона не хочет показаться слабой, и в то же время обе желают избежать немедленного обострения, вносящего хаос в глобальные цепочки поставок и причиняющего реальный ущерб экономике (а также единственному показателю успеха Трампа - фондовому рынку). Так что наиболее вероятным вариантом выглядит возобновление бесконечных и, скорее всего, бесплодных переговоров". На следующей неделе выйдет большая часть важных экономических данных, которые, по мнению эксперта Saxo Bank, могут повлиять на решение ФРС снизить ставки на заседании 31 июля на 25 или 50 базисных пунктов. Например, сильный провал в июньских данных о количестве новых рабочих мест, которые выйдут в следующую пятницу, или близкое к рецессионному значение индекса делового оптимизма в непроизводственной сфере за июнь, выходящее в среду, заставят рынок переориентироваться на большее урезание ставок (сейчас рынок оценивает вероятность этого менее чем в 25%). Кроме того, на следующей неделе будут выступать важные представители ФРС: Кларида из совета управляющих - в понедельник в Финляндии, а во вторник в Цюрихе - глава ФРБ Нью-Йорка (и, соответственно, вице-председатель ФРС) Уильямс. Клариду многие считают более надежной фигурой, чем сам Пауэлл, в его сигналах об изменении политики ФРС. Интересы для трейдеров: Сохраняем длинные позиции по EURUSD при стопах ниже 1,1320. Сохраняем длинные позиции по AUDUSD, но фиксируем половинную прибыль перед выходными, так как пара вышла над 0,7000. Покупка пут-опционов на большой срок (4 месяца или больше) по EURGBP, страйк 0,8750 или ниже.
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