Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль показывает разнонаправленную динамику под влиянием новостей из японской Осаки, где проходит саммит G20. Всеобщее внимание приковано к предстоящей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина: от лидеров США и Китая ожидают прогресса в торговых переговорах. Беседа главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным уже состоялась, однако сенсаций не принесла и существенного влияния на торги не оказала. Фактором поддержки российской валюты выступает повышенный спрос нерезидентов на отечественные активы, также на курсе положительно сказываются остаточные продажи налога на прибыль. Нефть воздерживается от резких движений до получения сигналов о перемирии в торговой войне, которое может привести к ослаблению геополитической напряженности и позитивно отразиться на состоянии мировой экономики. Однако для "черного золота" гораздо важнее дождаться встречи ОПЕК+ в Вене, где будет рассматриваться дальнейшая судьба глобального пакта об ограничении добычи. Инвесторы рассчитывают на продление соглашения.

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл.", - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.