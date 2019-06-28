БКС открыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка"

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"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" на ожиданиях краткосрочного ралли после SPO, учитывая улучшение показателя достаточности капитала первого уровня (T1R), позитивные перспективы и низкие мультипликаторы, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой.

Относительная доходность, по оценке эксперта, составит около 10% до конца лета.

"В рамках SPO Тинькофф банку удалось привлечь $320 млн (выше изначально запланированных $300 млн), что соответствует 10% акционерного капитала группы. В результате SPO показатель T1R увеличился на 4,5 процентного пункта - до 18,5%, по РСБУ - на 2 процентного пункта - до 10,2% по текущей стоимости взвешенных по риску активов (против установленного регулятором минимума в 7,0%). Новый акционерный капитал может обеспечить около 4 млрд рублей дополнительной прибыли в год на горизонте 2020-22 годов, что позволит компенсировать размывание прибыли на акцию", - говорится в обзоре.

Тинькофф банк демонстрирует высокие темпы роста, опережая аналоги и рынок в целом, отмечает Царева. По ее мнению, после SPO инвестиционный кейс Тинькофф банка не изменился, "Мы считаем, что менеджмент группы стремится воспользоваться появляющимися возможностями, а не скрывать проблемы, готовясь к тяжелым временам", - пишет она.