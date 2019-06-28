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28 июня 2019 года 14:23
До итога G-20 рынки не готовы идти выше - Райффайзенбанк
С начала этой недели на финансовых рынках, продемонстрировавших с января этого года ралли, главным образом, благодаря изменившемуся курсу монетарной политики ФРС, наблюдается преимущественно боковое движение, отмечает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Движению вверх от исторических максимумов ( по индексу S&P) мешает неопределенность итогов встречи относительно торгового соглашения лидеров США и Китая, намеченной на начавшемся саммите G-20. При этом, недавние «ястребиные» высказывания Д. Трампа («если сделки не будет, то будут пошлины … сокращение торгового оборота с Китаем») пока не указывают на гарантию заключения сделки (повидимому, Китай не готов идти на большие уступки при наличии уже действующих пошлин и ограничений, введенных на Huawei). "В таких условиях лучшим исходом для инвесторов финансовых рынков было бы сохранение «подвешенного» состояния торговых отношений (то есть «лучше плохой мир, чем война»), - полагает эксперт банка. - Согласно данным СМИ, такой исход (временное, до конца года, перемирие, в течение которого США не вводят новые повышенные тарифы) является наиболее вероятным. Негативное влияние на экономику компенсируется смягчением монетарной политики ФРС (по ожиданиям инвесторов, в июле должно произойти снижение ключевой ставки на 25 б.п.)". Денис Порывай напоминает: из пресс-релиза последнего заседания ФРС и заявлений Дж. Пауэлла следует, что, несмотря на сильное текущее состояние экономики, реализация рисков может потребовать упреждающих действий. В истории ФРС уже были случаи снижения ключевой ставки в отсутствие рецессии, указывает аналитик Райффайзенбанка. "Однако, если возникнет торговая война (США вводит пошлины и ограничения на бизнес некоторых китайских компаний, а Китай отвечает), поддержки со стороны ФРС может оказаться недостаточно для компенсации всех возникающих экономических рисков (долларовые ставки не сильно высоки, чтобы их снижение при текущем уровне долга американской экономики смогло компенсировать негативный эффект от длительной «холодной войны» между двумя крупнейшими по размерам ВВП странами). Наличие этого сценария, хотя и маловероятного (чем ближе предвыборный год в США, тем менее вероятен такой сценарий), сейчас препятствует росту индексов акций в преддверии предстоящего длительного цикла смягчения монетарной политики (удешевления денег)", - резюмирует Денис Порывай.
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