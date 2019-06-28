БКС открыл торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка"

"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Лонг в GDR Тинькофф банка" на ожиданиях краткосрочного ралли после SPO, учитывая улучшение показателя достаточности капитала первого уровня (T1R), позитивные перспективы и низкие мультипликаторы, говорится в обзоре аналитика инвестбанка Елены Царевой.

Относительная доходность, по оценке эксперта, составит около 10% до конца лета.