На денежном рынке сложилась уникальная ситуация - Уралсиб

"Корсчета банков в ЦБ сократились до 700 млрд руб., минимального уровня почти за два года. Но интересен в этом случае не сам объем средств на депозитах в ЦБ, а то обстоятельство, что текущий уровень практически совпадает с объемом средств, которые Центробанк привлек на депозиты в ходе аукциона во вторник. Это предполагает, что средства банков на депозитах постоянного действия практически обнулились, а вот эта ситуация уникальна. Она могла бы возникнуть в моменты пикового роста спроса на ликвидность и сопровождаться резким повышением ставок на межбанковском рынке, но вчера там в целом все было спокойно, ставка MosPrime овернайт даже немного снизилась. Сегодня же мы ждем, что спрос на ликвидность может вновь повыситься из-за налоговых платежей и эффекта конца месяца, так что по итогам дня корсчета могут значительно сократиться. На следующей неделе банки будут вновь активно их наращивать для выполнения регуляторных требований", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ирина Лебедева.

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