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28 июня 2019 года 12:18
Рекомендуем инвесторам внимательно следить за динамикой соотношения индекс РТС/нефть - ИК QBF
"Надо сказать, что соотношение индекс РТС/нефть на протяжении своей 23-летней истории большую часть времени проводит в диапазоне от 10 до 22, - констатирует управляющий фондом QBF "Равновесие" Сергей Григорян. - То есть, на большинстве циклических минимумов индекс оценивали в 10 бочек нефти Brent, а на большинстве циклических максимумов - в 22 бочки. Вообще-то, опытные участники российского рынка акций помнят формулу "Индекс РТС = 20 * Brent +/- дельта". Эта дельта могла колебаться от +20% в моменты эйфории, когда рынок акций РФ воспринимался спекулянтами как "тихая гавань", до -20%, когда наш рынок исчезал с радаров охотников за риском. Сейчас эта дельта около +5%, что, вероятно, отражает умеренно-позитивное отношение к нашему рынку. Но интереснее другое - сможет ли соотношение РТС/Нефть еще раз вырваться из диапазона 10/22 вверх?". По мнению эксперта, технические предпосылки для этого есть: "На графике отчетливо видно, что на очередном заходе вниз соотношение так и не дошло до нижней границы коридора, после чего резко развернулось и сейчас снова тестирует его верхнюю границу. Фундаментальным триггером может стать, например, агрессивный цикл снижения ставки ФРС. В этом случае с высокой вероятностью ускорится ослабление доллара США, что создаст попутный ветер (https://t.me/sgcapital/940) сырьевым рынкам и акциям развивающихся рынков. Рынок акций РФ в этом сценарии может стать двойным бенефициаром (если его, конечно, не накроют очередные нерыночные риски типа санкций). Поэтому на месте инвесторов в акции РФ я бы внимательно следил за динамикой соотношения РТС/Нефть. Если оно выйдет вверх из диапазона (в третий раз за 23 года), то это может привести к ускорению роста индекса РТС и в более традиционной валюте, долларе США. При таком сценарии я не удивлюсь, если увижу, что за индекс РТС дают целых 30 бочек нефти. Правда, есть и большая ложка дегтя - оба предыдущих таких случая заканчивались резким разворотом вниз и последующим коллапсом индекса. Но этому может предшествовать несколько месяцев бурного роста, в течение которых о плохом никто думать не будет".
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28 июня 2019 года 11:57
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.28 июня 2019 года 09:50
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.27 июня 2019 года 11:19
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.27 июня 2019 года 09:30
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