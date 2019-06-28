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28 июня 2019 года 11:36
Большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару США в пятницу утром - Банк "Санкт-Петербург"
"Большинство валют развивающихся стран укрепляются к доллару США в пятницу утром. Рубль не демонстрирует выраженной динамики, торгуясь около 63,1 руб./$. Рынки ждут завтрашней встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которая может существенно повлиять на интерес инвесторов к рисковым активам. Сегодня компании уплачивают налог на прибыль (по нашим оценкам, платежи составят около 320 млрд руб.), однако существенной поддержки рублю уплата налога на прибыль обычно не оказывает. Сохранение курса рубля на текущих уровнях в среднесрочной перспективе требует крайне позитивных условий и высокого спроса нерезидентов на российские активы. По нашим оценкам, в следующие полгода профицит текущего счета при цене нефти $64/барр. и курсе рубля 63 руб./$ превысит объем покупок валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила только на $3-3,5 млрд. Поэтому рубль может остаться на текущих уровнях только при низком оттоке капитала частного сектора и притоке нерезидентских средств", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".
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28 июня 2019 года 12:18
"Надо сказать, что соотношение индекс РТС/нефть на протяжении своей 23-летней истории большую часть времени проводит в диапазоне от 10 до 22, - констатирует управляющий фондом QBF "Равновесие" Сергей Григорян. - То есть, на большинстве циклических минимумов индекс оценивали в 10 бочек нефти... читать дальше
.28 июня 2019 года 11:57
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных отметках выше $66/bbl. Поддержку ценам на нефть в середине недели оказала статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 12 mb, что стало самым сильным снижением запасов с середины... читать дальше
.28 июня 2019 года 09:50
Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг в ожидании саммита G20. Рынки акций АТР снижаются в пятницу, инвесторы следят за саммитом G20. Нефть слабо дешевеет утром в пятницу, WTI завершает месяц рекордным ростом с января. читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
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