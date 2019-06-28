.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Фондовая сессия начнется со снижения - ИК "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
28 июня 2019 года 09:48
Фондовая сессия начнется со снижения - ИК "Атон"
По мнению аналитиков ИК "Атон", в пятницу российский рынок акций начнет торговую сессию со снижения примерно на 0,25%.
.
28 июня 2019 года 12:18
"Надо сказать, что соотношение индекс РТС/нефть на протяжении своей 23-летней истории большую часть времени проводит в диапазоне от 10 до 22, - констатирует управляющий фондом QBF "Равновесие" Сергей Григорян. - То есть, на большинстве циклических минимумов индекс оценивали в 10 бочек нефти... читать дальше
.28 июня 2019 года 11:57
"Нефтяные котировки завершают неделю на комфортных отметках выше $66/bbl. Поддержку ценам на нефть в середине недели оказала статистика от Минэнерго США, согласно которой запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на более чем 12 mb, что стало самым сильным снижением запасов с середины... читать дальше
.28 июня 2019 года 09:50
Фондовые индексы США преимущественно выросли в четверг в ожидании саммита G20. Рынки акций АТР снижаются в пятницу, инвесторы следят за саммитом G20. Нефть слабо дешевеет утром в пятницу, WTI завершает месяц рекордным ростом с января. читать дальше
.27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.