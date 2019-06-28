Паре доллар/рубль не удалось пройти ключевой уровень 62.50, что может создать предпосылки для ослабления рубля к рубежу 64 - ГК "ФИНАМ"

"На данном этапе паре доллар/рубль не удалось пройти один из ключевых уровней - 62.50, что может создать предпосылки для плавного ослабления рубля к рубежу 64. Однако при усилении позитивных настроений на внешних и сырьевых площадках российская валюта вполне способна продолжить укрепление и вплотную приблизиться к уровню 62 по отношению к доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.20 и 63.60", - отмечает аналитик ГК Финам Сергей Дроздов.