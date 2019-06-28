Открытие индекса Мосбиржи состоится с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.3%, вблизи отметки 2770 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2790, 2800 п. Впервые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения. Во второй половине дня в ЕС и в США состоится выход большого количества статистических показателей. Наиболее значимым из них станет публикация финального значения июньского индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК). Некоторое влияние на рынок также могут оказать новости с начавшегося саммита "Большой двадцатки"", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.