Налоговый период вышел на финишную прямую, рубль в четверг торговался вблизи нулевой отметки - ИК "Велес Капитал"

"В четверг среди валют на развивающихся рынках не наблюдалось единой динамики. В частности, к окончанию рабочего дня доллар укреплялся к бразильскому реалу, мексиканскому и аргентинскому песо, но при этом терял позиции в парах с южноафриканским рэндом, индийской рупией. Рубль в подобных условиях торговался вблизи нулевой отметки. На внутреннем межбанковском рынке налоговый период вышел на финишную прямую. Основные налоговые платежи пройдены, и банкам осталось перечислить в птяницу лишь налог на прибыль, однако спрос кредитных организаций на ежедневном аукционе РЕПО Федерального казначейства не только не сокращается, но и продолжает расти (так, в четверг объем заявок достиг 621 млрд руб. при лимите казначейства в 400 млрд руб.). В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к стартующему в пятницу саммиту G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Надежды на достижение торговой договоренности за последнее время вновь возросли, однако тем сильнее будет разочарование инвесторов, если итоги встречи в очередной раз не принесут никакого прогресса", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.