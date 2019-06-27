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27 июня 2019 года 16:46

Отечественная валюта утратила фактор поддержки в виде налогового периода - "Открытие Брокер"

"Рубль пытался укрепляться на ожиданиях позитивных новостей политики с саммита G20. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,71%, недельная до 7,76%, а месячная осталась на уровне 7,87%. На текущий момент рубль может рассчитывать на позитивные новости политики, так как в рамках саммита G20 состоятся переговоры президента РФ В. Путина и глав США, Великобритании, ФРГ и Франции. Затем начнётся официальный визит в Японию. Отечественная валюта потеряла фактор поддержки в виде налогового периода, да и текущие доходности на рынке ОФЗ явно не способствуют интересу инвесторов. Соответственно, поводы для укрепления есть, но пока они достаточно виртуальные. Инфляция к 24 июня снизилась до 4,94% в годовом выражении, но уверенности в более агрессивном снижении ставки ЦБ РФ пока нет. Во всяком случае, регулятор также заинтересован в стабильности рынка ОФЗ, а чрезмерно низкая ставка может стать поводом для выхода инвесторов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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