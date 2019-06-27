.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс МосБиржи присматривается к рубежу 2800 - БКС
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 июня 2019 года 15:10
Индекс МосБиржи присматривается к рубежу 2800 - БКС
"Российский рынок акций начал четверг достаточно бодро и достиг нового исторического максимума - 2788,19 пунктов, - напоминает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - Затем последовал небольшой откат в район 2770-2775 пунктов. Не исключено, что сегодня или завтра рекордная планка может быть еще раз повышена. Основными факторами в пользу активности покупателей на российском рынке является улучшение общерыночных настроений и геополитический фон. Покупки в активах emerging markets активизировались в связи с сообщениями СМИ о перемирии в торговом конфликте США и Китая и усилением надежд на прогресс по итогам встречи лидеров двух государств на G20. При этом привлекательности российскому рынку добавляют крепкий фундаментальный базис экономики, выгодно отличающий РФ от других развивающихся стран, а также признаки геополитической переоценки инвесторами отечественного рынка на фоне ряда событий. Так, ПАСЕ в среду подтвердила в полном объеме полномочия делегации РФ, а лидеры России и США на завтрашней встрече хотя и вряд ли придут к прорывам в отношениях, но вполне могут закончить позитивной риторикой и даже наметить план сотрудничества по некоторым направлениям". Эксперт полагает, что ожидания встречи Путина и Трампа продолжат поддерживать биржевых быков. Медвежьими факторами сегодня являются коррекция цен на нефть после взлета накануне, а также сигналы ФРС о том, что снижение базовой ставки в июле не гарантировано несмотря ни на ожидания рынков, ни на политическое давление на регулятора из Белого дома. "В случае появления новых сигналов risk on и восстановления потерь в котировках нефти индекс МосБиржи может вернуться в зеленую зону, не исключаем новый исторический максимум. Завтра рынок будет отыгрывать итоги встречи глав РФ и США и другие новости с G20, волатильность может резко повыситься, индекс МосБиржи может формироваться в широком диапазоне 2720-2800 пунктов". - прогнозирует Сергей Дейнека.
.
27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
.27 июня 2019 года 09:30
Рынки акций США слабо изменились в среду в ожидании саммита G20 в Осаке. Фондовые индексы АТР активно растут на оптимизме перед встречей Трампа с Си Цзиньпином. Нефть снижается после скачка накануне, Brent торгуется у $66,2 за баррель читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.