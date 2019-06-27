В отсутствие идей активность на вторичном рынке ОФЗ может заметно просесть - Райффайзенбанк

"На вчерашнем аукционе спрос на ОФЗ, предложенные в объеме 20 млрд руб., составил всего 46,6 млрд руб. Таким образом, произошло существенно падение спроса в сравнении с предшествующими аукционами (даже с аукционом на прошлой неделе, когда на дебютный выпуск объем заявок превысил 70 млрд руб.). Это согласуется с оценками ЦБ РФ того, что спрос со стороны нерезидентов в оставшиеся месяцы года будет существенно ниже, а также с возвратом к лимитам на аукционах. По-видимому, специфические покупатели ОФЗ уже удовлетворили свои основные потребности в рублевых активах («ставки сделаны»), получив в конце периода формирования своей гигантской позиции щедрую позитивную переоценку (в результате которой кривая доходностей ОФЗ ушла ниже ключевой ставки и теперь соответствует ставке на 75-100 б.п. ниже ее текущего уровня). В отсутствие идей (для покупки ОФЗ дороги, для продажи - слишком низко предложение ликвидных бумаг на первичном рынке) активность на вторичном рынке может заметно просесть. Локальным системно значимым банкам для пополнения ВЛА остаются либо КОБР (но их предложение также урезано), либо оптимизация кредитно-депозитных портфелей (продолжение использование БКЛ также является интересной опцией)", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.