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27 июня 2019 года 13:05
В отсутствие идей активность на вторичном рынке ОФЗ может заметно просесть - Райффайзенбанк
"На вчерашнем аукционе спрос на ОФЗ, предложенные в объеме 20 млрд руб., составил всего 46,6 млрд руб. Таким образом, произошло существенно падение спроса в сравнении с предшествующими аукционами (даже с аукционом на прошлой неделе, когда на дебютный выпуск объем заявок превысил 70 млрд руб.). Это согласуется с оценками ЦБ РФ того, что спрос со стороны нерезидентов в оставшиеся месяцы года будет существенно ниже, а также с возвратом к лимитам на аукционах. По-видимому, специфические покупатели ОФЗ уже удовлетворили свои основные потребности в рублевых активах («ставки сделаны»), получив в конце периода формирования своей гигантской позиции щедрую позитивную переоценку (в результате которой кривая доходностей ОФЗ ушла ниже ключевой ставки и теперь соответствует ставке на 75-100 б.п. ниже ее текущего уровня). В отсутствие идей (для покупки ОФЗ дороги, для продажи - слишком низко предложение ликвидных бумаг на первичном рынке) активность на вторичном рынке может заметно просесть. Локальным системно значимым банкам для пополнения ВЛА остаются либо КОБР (но их предложение также урезано), либо оптимизация кредитно-депозитных портфелей (продолжение использование БКЛ также является интересной опцией)", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.
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27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
.27 июня 2019 года 09:30
Рынки акций США слабо изменились в среду в ожидании саммита G20 в Осаке. Фондовые индексы АТР активно растут на оптимизме перед встречей Трампа с Си Цзиньпином. Нефть снижается после скачка накануне, Brent торгуется у $66,2 за баррель читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
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