Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB

"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%. Это привело к росту спроса на рискованные активы, и, соответственно, к коррекции цен на золото. В ближайшие дни цена желтого металла может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия", - указывает аналитик Sberbank CIB Мария Красникова