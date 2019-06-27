Доходность по 10-летним гособлигациям США снова превысила 2% - Julius Baer

"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в мае, незадолго до того, как американский президент Дональд Трамп повысил импортные пошлины на китайские товары на 25%. Тем не менее, рынки, кажется, ждут соглашение, на что указывают котировки облигаций. При этом экономическая статистика, которая поддерживала бы рост доходности, отсутствует. Однако индекс экономических сюрпризов от Bloomberg упал до минимума с 19 мая", - комментирует руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.