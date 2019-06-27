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27 июня 2019 года 13:22
Нефть дорожает на сокращении запасов в США - Julius Baer
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото" вновь вернулись к фундаментально обоснованным уровням. Спрос по-прежнему выглядит слабым, тогда как ситуация со стороны предложения остается хрупкой. Мы сохраняем нейтральный взгляд на нефть и отмечаем, что непредсказуемая ситуация в геополитике и нестабильные рыночные настроения могут спровоцировать как рост, так и снижение котировок. "Впервые за долгое время нефтяной рынок оказался под влиянием фундаментальных факторов, а не геополитической напряженности на Ближнем Востоке, - указывает эксперт Julius Baer. - Привлекающий большое внимание аналитиков отчет по американскому рынку нефти показал самое сильное за почти три года снижение запасов добытого сырья в стране. К такой динамике привели, в первую очередь, резкий рост экспорта и сокращение импорта, а также увеличение спроса на топливо со стороны перерабатывающих предприятий после начала летнего автомобильного сезона. При этом запасы в целом остаются заметно выше пятилетнего среднего уровня, что говорит о сохранении профицита на рынке. По нашим оценкам, после недавнего повышения котировки вновь вернулись к фундаментально обоснованным уровням. Спрос на рынке остается довольно слабым, а потребление в большинстве стран - на уровне близком или чуть ниже показателей годом ранее. Тем временем, ситуация со стороны предложения по-прежнему очень нестабильная. До сих пор сланцевая добыча в США компенсировала падение поставок со стороны других производителей. Уровень шума на нефтяном рынке очень высок и связан, главным образом, с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, а также с предстоящей встречей лидеров США и Китая на саммите G20 в Осаке в конце недели".
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27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
.27 июня 2019 года 09:30
Рынки акций США слабо изменились в среду в ожидании саммита G20 в Осаке. Фондовые индексы АТР активно растут на оптимизме перед встречей Трампа с Си Цзиньпином. Нефть снижается после скачка накануне, Brent торгуется у $66,2 за баррель читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:56
"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по... читать дальше
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