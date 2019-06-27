Импульс роста рубля на неделе подходит к завершению - FxPro

"Через полтора часа после начала торгов EUR/RUB закрепилась на отметке 71,4, а USDRUB - на 62,8. - констатируют аналитики FxPro. - Внутридневная тенденция на обеих парах - нисходящая. Рост котировок рубля объясняется глобальными новостями из США и Европы - в частности, падением фондовых индексов по завершении сессии в среду, а также отработкой слабых макроэкономических данных из этих регионов. Позитивную роль сегодня будет играть ожидание предстоящих встреч Владимира Путина с лидерами Штатов, Британии, Германии, Франции и Японии на полях G20. Рынки уверены, что переговоры пройдут в позитивном ключе, и личное общение президентов будет способствовать укреплению взаимоотношений РФ с западными странами. В пользу продолжения заложенного тренда также играет сообщение о восстановлении прав российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы".

В то же время, аналитики FxPro отмечают, что сегодня к концу дня вполне можно увидеть ослабление позиций рубля перед выходными. Если завтра свою роль может сыграть фиксация прибыли инвесторами, то сегодня котировки USD/RUB могут расти, реагируя на все более жесткую позицию ФРС. Большинство представителей пока склоняются к решению не снижать процентные ставки в июле. Стоит учитывать, что импульс роста рубля на неделе подходит к завершению, а потому стоит быть внимательными к выходящей макростатистике по США, ведь повлиять на ослабление российской валюты способны даже, казалось бы, незначительные комментарии или отклонения от прогнозов. Так, в 15:30 мск стоит обратить внимание на переоценку ВВП за первый квартал и Первичные обращения за пособием по безработице, а в 17:00 мск - на данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости.