.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Импульс роста рубля на неделе подходит к завершению - FxPro
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 июня 2019 года 14:11
Импульс роста рубля на неделе подходит к завершению - FxPro
"Через полтора часа после начала торгов EUR/RUB закрепилась на отметке 71,4, а USDRUB - на 62,8. - констатируют аналитики FxPro. - Внутридневная тенденция на обеих парах - нисходящая. Рост котировок рубля объясняется глобальными новостями из США и Европы - в частности, падением фондовых индексов по завершении сессии в среду, а также отработкой слабых макроэкономических данных из этих регионов. Позитивную роль сегодня будет играть ожидание предстоящих встреч Владимира Путина с лидерами Штатов, Британии, Германии, Франции и Японии на полях G20. Рынки уверены, что переговоры пройдут в позитивном ключе, и личное общение президентов будет способствовать укреплению взаимоотношений РФ с западными странами. В пользу продолжения заложенного тренда также играет сообщение о восстановлении прав российской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы". В то же время, аналитики FxPro отмечают, что сегодня к концу дня вполне можно увидеть ослабление позиций рубля перед выходными. Если завтра свою роль может сыграть фиксация прибыли инвесторами, то сегодня котировки USD/RUB могут расти, реагируя на все более жесткую позицию ФРС. Большинство представителей пока склоняются к решению не снижать процентные ставки в июле. Стоит учитывать, что импульс роста рубля на неделе подходит к завершению, а потому стоит быть внимательными к выходящей макростатистике по США, ведь повлиять на ослабление российской валюты способны даже, казалось бы, незначительные комментарии или отклонения от прогнозов. Так, в 15:30 мск стоит обратить внимание на переоценку ВВП за первый квартал и Первичные обращения за пособием по безработице, а в 17:00 мск - на данные по незавершенным продажам на рынке недвижимости.
.
27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
.27 июня 2019 года 09:30
Рынки акций США слабо изменились в среду в ожидании саммита G20 в Осаке. Фондовые индексы АТР активно растут на оптимизме перед встречей Трампа с Си Цзиньпином. Нефть снижается после скачка накануне, Brent торгуется у $66,2 за баррель читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.