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27 июня 2019 года 12:30
Фактор общего риск-аппетита на рынках сейчас является ключевым для российской валюты - Промсвязьбанк
"В ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль держалась вблизи отметки в 63 руб/долл. По итогам дня рубль смотрелся чуть хуже конкурентов – российская валюта снизилась на 0,3%, в то время как бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили 0,1-0,9%. Динамика одного дня не является показателем изменения общей картины. Напомним также, что вносить локальные коррективы в краткосрочную динамику российской валюты сейчас может фактор дивидендного сезона в РФ. Так, в ближайшее время инвесторы должны получить дивиденды по акциям Сбербанка, и частичная конвертация нерезидентами рублевых дивидендов в валюту может оказать локальное влияние на валютный курс. Конец текущей торговой недели интересен для всей группы валют EM саммитом G20. Валюты развивающихся стран сильно зависимы от рискаппетита на рынках. Индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) последнюю неделю находится чуть выше отметки в 1640 пунктов, и для дальнейшего роста крайне желательно увидеть позитивные итоги саммита. Фактор общего риск-аппетита на рынках, на наш взгляд, сейчас является ключевым для российской валюты. В базовом сценарии в ближайшие пару дней ожидаем консолидации пары доллар/рубль преимущественно вблизи текущих уровней", - прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК
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