До завершения американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений - "Нордеа Банк"

"Внешний фон для рубля остается тревожным в силу сохраняющейся неопределенности относительно исхода встречи Трампа и Си в рамках Большой двадцатки. Вчерашние сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров поддержали ряд валют развивающихся стран (в том числе, южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкую лиру, индийскую рупию и бразильский реал), тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными. До получения информации о исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений. Сегодня с учетом выходящей статистики по инфляции в Германии, а также по заявкам на пособие по безработице в США на глобальных площадках вероятно укрепление евро в паре с долларом. Как следствие, на российском рынке риски ослабления рубля более существенны в паре с евро. По итогам проходившего накануне аукциона по размещению ОФЗ Минфин удовлетворил заявки на сумму 18,4 млрд руб. при лимите предложения в 20 млрд. руб. С учетом крайне успешных итогов размещений ОФЗ в первом полугодии, Минфин сигнализировал о снижении объемов заимствований во втором полугодии. На этом фоне для рубля на первый план выходит внешняя конъюнктура, тема торговых войн и политики ФРС, в отличие от первого полугодия, когда ключевым драйвером для рубля был спрос со стороны нерезидентов на российские активы, в первую очередь ОФЗ", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".