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Главная / Аналитикам / Аналитика / До завершения американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений - "Нордеа Банк"
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27 июня 2019 года 11:53
До завершения американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений - "Нордеа Банк"
"Внешний фон для рубля остается тревожным в силу сохраняющейся неопределенности относительно исхода встречи Трампа и Си в рамках Большой двадцатки. Вчерашние сигналы со стороны США о возможном возврате на путь переговоров поддержали ряд валют развивающихся стран (в том числе, южноафриканский ранд, мексиканский песо, турецкую лиру, индийскую рупию и бразильский реал), тем не менее, текущие настроения на глобальных площадках вряд ли можно назвать устойчиво позитивными. До получения информации о исходе американо-китайских переговоров у рубля вряд ли появятся драйверы для существенных движений. Сегодня с учетом выходящей статистики по инфляции в Германии, а также по заявкам на пособие по безработице в США на глобальных площадках вероятно укрепление евро в паре с долларом. Как следствие, на российском рынке риски ослабления рубля более существенны в паре с евро. По итогам проходившего накануне аукциона по размещению ОФЗ Минфин удовлетворил заявки на сумму 18,4 млрд руб. при лимите предложения в 20 млрд. руб. С учетом крайне успешных итогов размещений ОФЗ в первом полугодии, Минфин сигнализировал о снижении объемов заимствований во втором полугодии. На этом фоне для рубля на первый план выходит внешняя конъюнктура, тема торговых войн и политики ФРС, в отличие от первого полугодия, когда ключевым драйвером для рубля был спрос со стороны нерезидентов на российские активы, в первую очередь ОФЗ", - отмечают аналитики "Нордеа Банка".
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27 июня 2019 года 17:20
"Вышли предварительные данные по инфляции в Германии за июнь: уровень потребительской инфляции, индекс CPI, в июне вырос на 0.3 проц., - и это оказалось выше прогнозов экспертов, - констатирует ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Темпы роста инфляции также ускорились с 0.2 до 0.3 проц.... читать дальше
.27 июня 2019 года 16:20
Практически сразу после завершения саммита G20 - 1-2 июля - в Вене состоится встреча ОПЕК+, на которой должна решиться судьба соглашения о сокращении нефтедобычи, напоминает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. В рамках нашего базового сценария эксперт ожидает продления действия ОПЕК+... читать дальше
.27 июня 2019 года 14:35
"Доходность по эталонным 10-летним облигациям Казначейства США поднялась выше психологически важной отметки в 2% на торгах в Нью-Йорке после того, как министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что торговая сделка между США и Китаем завершена на 90%. Чиновник говорил примерно такие же слова в... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:35
Цена золота может продолжить снижение в случае позитивных комментариев политиков относительно перспектив американо-китайского торгового перемирия - Sberbank CIB
"Цены на золото корректируются вниз на ожиданиях саммита "большой двадцатки" в Осаке. Опубликованная вчера в США макростатистика оказала внутридневную поддержку ценам на драгметалл. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговое соглашение между США и Китаем было готово на 90%.... читать дальше
.27 июня 2019 года 13:22
Опубликованный в среду отчет по американскому рынку нефти показал очень сильное снижение запасов, что привело к повышению котировок более чем на 2%, комментирует руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. После недавнего ралли на рынке цены на "черное золото"... читать дальше
.27 июня 2019 года 12:09
"Нефть остается в диапазоне 65-68 долл./барр. в ожиданиях встречи США и Китая на G-20 и саммита ОПЕК+. Статданные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Минэнерго поддержали нефть, показав максимальное снижение в запасах сырой нефти за 3 года- почти на 13 млн барр. на фоне сильного сокращения... читать дальше
.27 июня 2019 года 11:19
"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в... читать дальше
.27 июня 2019 года 09:30
Рынки акций США слабо изменились в среду в ожидании саммита G20 в Осаке. Фондовые индексы АТР активно растут на оптимизме перед встречей Трампа с Си Цзиньпином. Нефть снижается после скачка накануне, Brent торгуется у $66,2 за баррель читать дальше
.26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
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