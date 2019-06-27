Отраслевая статистика в последние дни оказывает поддержку нефтяным котировкам - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки сохраняют комфортные уровни в ходе утренних торгов четверга. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $66/bbl, WTI - $59/bbl. Вчера Минэнерго США подтвердило предварительные данные от API о сокращении запасов нефти в США, однако по данным Минэнерго запасы сырой нефти в Штатах сократились на гораздо большую величину, чем сообщал Американский институт нефти: на прошлой неделе они снизились на 12.5 mb, что стало самым сильным сокращением запасов с середины прошлого года. Таким образом, отраслевая статистика в последние дни оказывает поддержку нефтяным котировкам. Теперь до конца недели динамика цен на нефть будет определяться общим настроем к рисковым активам на глобальных площадках, который, в свою очередь, будет зависеть от новостного фона вокруг приближающегося саммита Большой двадцатки (28-29 июня) в Японии", - комментируют ситуацию на рынке нефти аналитики "Нордеа Банка".