Нефть поддержала российских "быков" - Промсвязьбанк

"В среду российский фондовый рынок смог возобновить восходящую динамику и вновь подняться к историческим максимума. Основным поводом к покупкам в наших акциях могла стать динамика на рынке энергоносителей, где на фоне публикации данных Минэнерго США, показавших существенное падение запасов углеводородов в стране, нефть марки Brent прибавила более 1%. При этом ситуация на западных фондовых площадках также могла способствовала росту. И если в Европе к вечеру основные индексы консолидировались у уровней закрытия вторника, то в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2%. На таком фоне к 18.05 мск. индекс МосБиржи прибавил 0,8%, поднявшись в район 2780 пунктов. Лидерами торгов стали акции Магнита, которые на фоне изменений в руководстве компании выросли на 4,5%. Компанию им составили "префы" Транснефти и бумаги Россетей, подтянувшиеся более чем на 2%. Хуже рынка торговались ИнтерРАО (-5,9%), падающие второй день подряд, и НЛМК (-1,3%). Сегодняшнее восстановление позволило российскому рынку практически полностью отыграть потери, понесенные в ходе коррекции, начавшейся в прошлую пятницу. Однако пока преждевременно говорить о том, что рост продолжится. Дело в том, что в последние дни недели внимание инвесторов будет сосредоточено на предстоящем саммите G-20, в связи с чем игроки могут взять паузу в принятии инвестиционных решений, а портфели будут пересматривать уже в понедельник, имея итоги саммита. Это может способствовать продолжению консолидации у текущих значений. Что же касается технической картины на графике индексы МосБиржи, то она не меняется. Продолжает наблюдаться консолидация под историческими максимумами, а все основные тренды направленны вверх, что говорит в пользу продолжения роста", - комментирует ситуацию на рынке акций главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК