В среду рубль чувствовал себя заметно хуже, чем основные валюты-аналоги на развивающихся рынках - ИК "Велес Капитал"

"В среду рубль чувствовал себя заметно хуже, чем основные валюты-аналоги на развивающихся рынках. Так, к окончанию рабочего дня отечественная валюта теряла порядка 0,3% к доллару и 0,4% к евро, в то время как турецкая лира, бразильский реал, южноафриканский рэнд и мексиканский песо торговались в зеленой зоне. Основное укрепление американской валюты на внутреннем рынке пришлось на середину дня, однако подняться заметно выше 63 руб. доллару так и не удалось. На внутреннем межбанковском рынке основные налоговые платежи остались позади, и после роста во вторник индикативная ставка MosPrime o/n не изменилась в среду. Однако спрос банков на ежедневном аукционе РЕПО Федерального казначейства по-прежнему сохраняется высоким и в среду достиг очередного максимума, составив почти 600 млрд руб. (против лимита в 400 млрд руб.). В ближайшее время внимание инвесторов на глобальных площадках будет приковано к стартующему в пятницу саммиту G20, от которого инвесторы ждут прежде всего встречи лидеров США и Китая. Однако не исключено, что даже если встреча состоится, то не внесет никакого прогресса в урегулирование торгового конфликта между двумя государствами. В свою очередь, для российского рынка решающее значение будет иметь дальнейшая санкционная риторика. В данном контексте важным событием станет возможная встреча президентов США и России в рамках саммита, однако весьма вероятно, что ничего нового от данного события рынки не получат", - комментирует ситуацию на валютном рынке начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.