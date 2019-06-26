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26 июня 2019 года 16:57
БКС поднял рейтинг акций Аэрофлота до "покупать" и оценку на 8%
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 120 рублей до 130 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать". "2018 год и первый квартал 2019 года оказались непростыми периодами для российского и мирового рынка авиаперевозок. Рост цен на нефть и скромный рост доходностей привели к сокращению рентабельности до минимума за последние несколько лет. Однако во втором квартале текущего года динамика начала разворачиваться: рублевые цены на авиакеросин опустились на 3% к прошлому году, ставка LIBOR продолжила снижаться, а рубль укрепился - позитивное сочетание для финпоказателей "Аэрофлота" с точки зрения издержек. Снижение расходов позволит "Аэрофлоту" монетизировать увеличение рыночной доли перевозчика (40,7% в 2018 году, рост до 45,4% в первом квартале 2019 года)", - говорится в обзоре. В нем также отмечается, что отмена 10%-ной ставки НДС для межрегиональных рейсов в обход Москвы с 1 июля позволит сектору сэкономить на налогах 7,5-10 млрд рублей, при этом половину этой суммы может получить "Аэрофлот". По оценкам Егазарян, от уплаты НДС будет освобождена треть всех внутренних перевозок "Аэрофлота". Включение цен на авиакеросин в механизм демпфирования, скорее всего, снизит волатильность рублевых цен на авиатопливо и, следовательно, уменьшит один из двух ключевых факторов риска для рентабельности сектора, считает она. "Наша оценка нескорректированной чистой прибыли "Аэрофлота" в 2019 году (база для расчета дивидендов) была увеличена на 40% - до 17,2 млрд рублей, что возвращает дивиденды (ожидаемая доходность 7,5% против 2,6% в 2018 году) на повестку дня", - пишет аналитик. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет 123,6 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 101,5 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
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