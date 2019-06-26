Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ - "Открытие Брокер"

"Рубль начинал день позитивно, но затем вновь отступил, - комментирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4160 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,73%, недельная выросла до 7,77%, а месячная осталась на уровне 7,87%. Слабость рубля частично объясняется завершением налогового периода и сокращением предложения на первичном рынке ОФЗ. Кроме того, после выступлений представителей ФРС накануне стало ясно, что американский регулятор не будет торопиться с понижением ставки. На этом фоне доходность американских казначейских обязательств стала расти, что снижает интерес глобальных инвесторов к рискованным активам. Российский Минфин в среду разместил ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Размещённый объём составил 18,388 млрд рублей по номиналу при спросе 46,568 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,46%. Соответственно, параметры размещения указывают на то, что при существенном падении доходности инвесторы уже не торопятся покупать российские ОФЗ, тем более что ФРС сигнализирует о сдержанности в вопросе смягчения. Поэтому перспективы укрепления рубля заметно слабеют".