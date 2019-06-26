Китайские власти готовятся к смягчению политики - Julius Baer

"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем позиции в высокодоходных облигациях в краткосрочном сегменте, поскольку ожидаем, что правительства и корпорации в азиатском регионе смогут справиться с замедлением экономики. По мере того, как Пекин готовит программы фискального стимулирования экономики на случай обострения внешнеторговой ситуации, инфраструктурные инвестиции во второй половине года могут вырасти благодаря уже реализованным мерам. В частности, поддержку оказывает выпуск местными властями специальных облигаций, который может говорить об уходе Пекина от политики сокращения долговой нагрузки. При этом наращивание заимствований госпредприятиями и местными властями будет проходить с большой осторожностью, учитывая существующие риски".

В краткосрочной перспективе процентные ставки в Китае будут, по оценкам экспертов Julius Baer, оставаться низкими, а вливания ликвидности будут целевыми. Власти будут с большой осторожностью относиться к управлению курсом юаня.

"Что касается сектора недвижимости, мы ожидаем довольно стабильную стимулирующую политику властей, которые, однако, будут воздерживаться от масштабного смягчения, - прогнозирует Магдален Тео. - Девелоперы с хорошими фундаментальными показателями остаются привлекательными для инвестиций. Китай является главным драйвером кредитных рынков в твердой валюте в азиатском регионе. Данный сектор оставался довольно устойчивым на фоне связанной с торговыми спорами неопределенности и замедления мировой экономики. Тогда как в ближайшее время мы ожидаем усиление волатильности и умеренное увеличение кредитных спредов, высокий объем наличности в портфелях инвесторов, слабый доллар и ожидания смягчения политики крупнейшими центробанками, включая ФРС США и Народный банк Китая, говорят в пользу сохранения позиций на азиатском кредитном рынке. Мы отмечаем привлекательность кэрри-трейда по высокодоходным бумагам, но отдаем предпочтение активам с более короткой дюрацией для минимизации скачков на рынке".