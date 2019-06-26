.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / В среду российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок - УК "Райффайзен Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 июня 2019 года 14:30
В среду российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок - УК "Райффайзен Капитал"
"В среду, 26 июня, российский рынок торгуется умеренно позитивно, в основном повторяя динамику европейских фондовых площадок: индекс Мосбиржи +0,6%, а РТС +0,2% на фоне небольшого ослабления рубля. Слабые данные по рынку недвижимости США за май (сокращение продаж новых домов ускорилось вместо того, чтобы подрасти, как ожидал консенсус) и снижение уровня потребительской уверенности в июне были восприняты рынком скорее позитивно, поскольку могут стать дополнительным триггером для ФРС для решения о понижении ставки на одном из ближайших заседаний. К тому же последние публикации индексов деловой активности региональных ФРБ так же указывали на ухудшение состояния экономики", - обращает внимание старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова. Помимо этого, у инвесторов появилась надежда на возобновление диалога между Китаем и США после соответствующих комментариев американского министра финансов Стивена Мнучина, а также готовности администрации Д.Трампа отложить введение импортных пошлин на оставшиеся $300 млрд китайских товаров. Однако данный фактор уже не оказывает рынкам заметной поддержки, полагает эксперт, поскольку разговоров о торговых переговорах было достаточно, а конкретных результатов инвесторы так и не увидели. "Стоит отметить, что отечественному рынку поддержку оказывает и подорожавшая вчера на 1% нефть после публикации данных API о сокращении запасов на 7,5 млн баррелей, что превысило оценки аналитиков. Однако сохраняющаяся угроза продолжения торгового конфликта США с Китаем оказывает давление на оценки спроса на "черное золото" и ограничивает рост котировок Brent. Мы ожидаем, что до Саммита G20 инвесторы будут пребывать скорее в приподнятом настроении, ожидая какой-то ясности относительно будущего торговых войн, а также благодаря обещаниям американского банковского регулятора пойти на понижение ключевой ставки в случае дальнейшего ослабления экономики США. На следующей неделе динамика мировых финансовых рынков уже будет определяться итогами Саммита", - заключает София Кирсанова.
.
26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 14:57
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:56
"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:02
"Вероятность коррекции на российском рынке усилилась из-за очередного кульбита в риторике ФРС, - старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Вчера Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок. Ранее... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:28
Рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Неплохие статданные от API по запасам (снижение запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. и бензинов на 3,2 млн барр. при незначительном росте запасов дистиллятов на 155 тыс. барр.) придали нефти дополнительный импульс к росту. Рассчитываем на аналогичные данные от Минэнерго США, которые будут... читать дальше
.26 июня 2019 года 09:55
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:47
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.