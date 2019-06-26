.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Котировки природного газа не реагируют на летнюю жару - Julius Baer
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 июня 2019 года 14:57
Котировки природного газа не реагируют на летнюю жару - Julius Baer
"Цены на природный газ в Европе упали до 10-летнего минимума на фоне резкого роста запасов, - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. - Мы сохраняем осторожный взгляд на сектор и отмечаем риск достижения предельных объемов запасов позднее в этом году, что приведет к еще большему снижению котировок. Тем временем, по американскому рынку мы занимаем нейтральную позицию, поскольку в цены на нем уже заложено множество негативных новостей. есмотря на летнюю жару в Старом Свете, котировки природного газа в регионе снижаются. Цена на электричество на континенте впервые за десятилетие опустилась ниже 10 евро за мегаватт-час. На рынке сохраняется избыток предложения, на что указывает увеличение запасов вследствие высоких объемов поставок СПГ и ограниченной возможности замены каменного угля природным газом в качестве топлива для электростанций. Если тренд сохранится, запасы "голубого топлива" в Европе могут достигнуть предельного уровня уже в текущем году, что приведет к еще большему снижению цен не только на местном рынке, но и в США. В этом случае пострадает экспорт СПГ". Картина по американскому рынку в целом схожая, но не столь мрачная, считает эксперт. Котировки находятся у многолетних минимумов вследствие высокого роста добычи, особенно на нефтяных месторождениях, и слабого спроса несмотря на прогнозы усиления жары. В летний период работающие на газе электростанции испытывают большую нагрузку из-за увеличения потребления энергии для кондиционирования воздуха. "Настроения спекулянтов на фьючерсном рынке очень низкие, что позволяет говорить о том, что в котировки топлива уже заложено множество негативных новостей и что вероятность дальнейшего снижения цен невысока". - резюмирует Карстен Менке.
.
26 июня 2019 года 15:37
"Китайские власти готовятся к увеличению фискальных расходов в случае эскалации торгового конфликта, - отмечает аналитик отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Магдален Тео. - Мы ожидаем умеренное расширение спреда на азиатском кредитном рынке до конца года. При этом мы сохраняем... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:56
"Снижение потребительской уверенности в Соединенных Штатах заставляет быть менее оптимистичными по поводу вероятности возобновления роста количества новых рабочих мест и повышает вероятность снижения процентных ставок ФРС США на следующем заседании в июле. Оказавшиеся хуже ожиданий данные по... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:35
Ослабление курса доллара США и снижение фондового рынка поддерживают рост цен на драгоценные металлы - "Открытие Брокер"
"Текущая неделя останется очень напряжённой для рынков драгоценных металлов, - считает аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. - На конец недели намечена встреча глав США и Китая на саммите G20, в ходе которой могут стать понятны перспективы дальнейшего развития... читать дальше
.26 июня 2019 года 13:15
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали уверенный рост на фоне публикации предварительных данных по коммерческим запасам нефти и нефтепродуктов в США. Вчера Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырья в Штатах на прошлой неделе сократились на 7.5 mb. Если сегодня эту... читать дальше
.26 июня 2019 года 12:02
"Вероятность коррекции на российском рынке усилилась из-за очередного кульбита в риторике ФРС, - старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов. - Вчера Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв пытается понять, оправдывают ли неопределенность в торговле и прочие проблемные вопросы снижение ставок. Ранее... читать дальше
.26 июня 2019 года 10:28
Рассчитываем на удержание нефтью диапазона 65-68 долл./барр. до конца текущей недели - Промсвязьбанк
"Неплохие статданные от API по запасам (снижение запасов сырой нефти на 7,5 млн барр. и бензинов на 3,2 млн барр. при незначительном росте запасов дистиллятов на 155 тыс. барр.) придали нефти дополнительный импульс к росту. Рассчитываем на аналогичные данные от Минэнерго США, которые будут... читать дальше
.26 июня 2019 года 09:55
Индексы США снизились на 0,7-1,5% на заявлениях главы ФРС. Большинство фондовых индексов Азии снижаются в ожидании новостей с G20. Нефть дорожает на 1,5-2%, цена Brent - выше $66 за баррель. читать дальше
.25 июня 2019 года 18:30
Если макроэкономическая статистика США продолжит демонстрировать негативные тенденции, то в июле у ФРС не будет аргументов против снижения ставки - ИК QBF
"Очередные макроэкономические данные из США снова оказались гораздо хуже ожиданий экспертов, - указывает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов. - Коммерческий Департамент во вторник сообщил, что в мае количество проданных домов на первичном рынке снизилось на 7.8 проц. до 626 тыс. Падение... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:47
На текущий момент напряженность на Ближнем Востоке остается в центре внимания нефтяного рынка, указывает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Тогда как реакция игроков на недавние нападения на танкеры в Ормузском проливе была сравнительно спокойной,... читать дальше
.25 июня 2019 года 17:13
"Тогда как геополитическая напряженность продолжает оставаться в заголовках новостей, недавнее ралли цен на золото было вызвано в первую очередь техническими трейдерами и игроками, следующими за трендом. - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.